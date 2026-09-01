प्रधानमंत्री मोदी ने GDP बढ़ोतरी पर खुशी जताई, राहुल गांधी पर 'झूठ की गूंज' का कटाक्ष
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को Gen-Z के साथ सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की खुशी को साझा करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया। इस दौरान उन्होंने न केवल पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था की रफ्तार को सराहा बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के युवाओं से जुड़ने वाले 'छात्रों की गूंज' अभियान को 'झूठ की गूंज' कहकर कटाक्ष भी किया। मोदी ने कहा कि देश में कुछ लोग निराशा में डूबे हुए हैं।
बयान
क्या बोले मोदी?
मोदी ने कहा, "देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई। 7.8 प्रतिशत ग्रोथ। देश खुशियों से भर गया, लेकिन मैं देशवासियों को बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति, पुरुषार्थ के लिए ,जो एक सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी है, चारों तरफ युद्ध की खबरें हैं। विश्व संकटों से घिरा है। आपूर्ति श्रंखला बुरी तरह प्रभावित हैं। 2020 कोविड काल से अभी तक स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।"
कटाक्ष
निराशा की गर्त में लोग डूबे हैं- मोदी
मोदी ने आगे कहा, "दूसरी तरफ निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गूंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए देश में 7.8 प्रतिशत ग्रोथ हासिल की है। हमें ये गति बनाए रखनी है और आगे बढ़ना भी है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। स्वदेशी का मंत्र पालन करना है।"
मोदी ने घूमने-फिरने के लिए विदेश यात्रा न करने और कम सोना खरीदने की अपील दोहराई है।
ट्विटर पोस्ट
मोदी का संदेश
7.8% growth.— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2026
Strong numbers.
Even stronger confidence. pic.twitter.com/ZVPpnAXrVU
आंकड़े
सोमवार को जारी हुए हैं आंकड़े
केंद्र सरकार ने सोमवार को आंकड़े जारी कर बताया कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत के वास्तविक GDP में 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
यह लगभग 7.5 प्रतिशत के अनुमान से बेहतर है। यह दिखाता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मुश्किल ट्रेड माहौल के बावजूद अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
मोदी इस समय बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन में मौजूद हैं और वहां से वीडियो जारी किया है।