प्रधानमंत्री मोदी ने GDP बढ़ोतरी पर खुशी जताई, राहुल गांधी पर 'झूठ की गूंज' का कटाक्ष

मोदी ने आगे कहा, "दूसरी तरफ निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गूंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए देश में 7.8 प्रतिशत ग्रोथ हासिल की है। हमें ये गति बनाए रखनी है और आगे बढ़ना भी है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। स्वदेशी का मंत्र पालन करना है।"

मोदी ने घूमने-फिरने के लिए विदेश यात्रा न करने और कम सोना खरीदने की अपील दोहराई है।