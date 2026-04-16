प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर लोकसभा में अपनी बात रखी

महिला आरक्षण विधेयक पर प्रधानमंत्री मोदी बोले- विधेयक पारित होने पर सरकारी खर्चे से फोटो छपवाऊंगा

लेखन गजेंद्र 05:08 pm Apr 16, 202605:08 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों पर लोकसभा में अपनी बात रखी और विपक्ष को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि लोगों को लग रहा है कि यह उनका राजनीतिक स्वार्थ है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने विपक्ष को समझाया कि अगर वे विरोध करेंगे तो जरूर उनको राजनीतिक फायदा मिलेगा। उन्होंने इस विधेयक का श्रेय लेने वाली बात पर कहा कि अगर ऐसा है तो वह अकेले श्रेय नहीं लेंगे, सबको देंगे।