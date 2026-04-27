प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में भाजपा के जीत की संभावना जताई, कहा- शपथ ग्रहण में आऊंगा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "पश्चिम बंगाल के लोग मेरा परिवार हैं। मैं भाजपा के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल आऊंगा।" मोदी ने कहा, "मैं बंगाल के परिवारजनों को भरोसा दिलाता हूं...हम सुजलाम् सुफलाम् को नीति बनाएंगे, शस्यश्यामलाम् को रोजगार की प्रेरणा बनाएंगे, मलयज शीतलाम को सुख समृद्धि का स्रोत बनाएंगे और दुर्गा की शक्ति को सुरक्षा और न्याय की गारंटी बनाएंगे।"

भाषण

"रोजगार की मिल बंद हो रही, कच्चे बम बनाने की फैक्ट्रियां फल-फूल रहीं"

मोदी ने आगे कहा, "पिछले कुछ महीनों में, बैरकपुर औद्योगिक क्षेत्र में, लगभग एक दर्जन जूट मिलें बंद हो गई हैं। एक तरफ, रोज़गार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ, कच्चे बम बनाने वाली फैक्ट्रियां फल-फूल रही हैं।" उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) गुंडों को काम दे रही हैं, उसका सिंडिकेट फैल रहा है और यही TMC का 'महाजंगल राज' है! मोदी ने कहा कि TMC नेता 'मां, माटी और मानुष' को भूल चुके हैं।