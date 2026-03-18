प्रधानमंत्री मोदी ने की राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की सराहना, जानिए क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की। विदाई सत्र में उन्होंने कहा कि उच्च सदन एक सतत संस्था है जहां अनुभव और ज्ञान अमूल्य हैं। राजनीति में कोई विराम नहीं होता है और लोक सेवा का सफर औपचारिक कार्यकाल के बाद भी जारी रहता है। बता दें, राज्यसभा के 37 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

बयान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या दिया बयान? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "उच्च सदन एक सतत संस्था है जहां अनुभव और ज्ञान अमूल्य हैं। राजनीति में कोई विराम नहीं है और लोक सेवा का सफर औपचारिक कार्यकाल के बाद भी जारी रहता है।" उन्होंने अनुभवी नेताओं से सीखने के महत्व पर भी जोद देते हुए कहा, "युवा सदस्यों को अनुभवी सांसदों से प्रेरणा और मार्गदर्शन लेना चाहिए। सदन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है और प्रत्येक सदस्य की इसमें एक अनूठी भूमिका होती है।"

प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी ने की वरिष्ठ नेताओं के आजीवन योगदान की प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी ने एचडी देवगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार जैसे दिग्गज नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संसदीय सेवा में समर्पित किया है। उन्होंने कहा, "इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों को उनसे सीखना चाहिए। समर्पण के साथ सदन में आना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना वरिष्ठ नेताओं के प्रेरणादायक गुण हैं। मैं उनके योगदान की सराहना करता हूं।"

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सराहना उपसभापति हरिवंश के आचरण की भी सराहना प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की कार्यवाही संचालित करने के शांत और संतुलित दृष्टिकोण की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "हरिवंश जी को सदन में लंबे समय तक जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिला। वे न केवल लेखन में कुशल हैं बल्कि मेहनती भी हैं। उन्होंने देशभर की यात्रा की है और लगन से अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है।" प्रधानमंत्री ने सभी सदस्यों से संसद की गरिमा बनाए रखने की भी अपील की।

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