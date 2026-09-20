राहुल गांधी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री, भाजपा ने जताया कड़ा विरोध

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में जब कॉमेडियन प्रधानमंत्री मोदी की एक बुजुर्ग महिला (मां) के साथ हुई पिछली बातचीत का मजाक उड़ा रहा था, तब मंच पर बैठे राहुल हंसते हुए नजर आ रहे हैं।

कार्यक्रम के दौरान जब कॉमेडियन ने प्रधानमंत्री मोदी की आवाज निकालते हुए राहुल से पूछा, "माई फ्रेंड, आप कैसे हैं?" तो राहुल ने जवाब दिया, "मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं मोदी जी?"

इस वीडियो पर बवाल खड़ा हो गया है।