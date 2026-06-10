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प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि पर केंद्रीय कैबिनेट ने उनका खड़े होकर सम्मान किया, प्रस्ताव पारित
प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि पर केंद्रीय कैबिनेट ने उनका खड़े होकर सम्मान किया

प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि पर केंद्रीय कैबिनेट ने उनका खड़े होकर सम्मान किया, प्रस्ताव पारित

लेखन गजेंद्र
Jun 10, 2026
01:47 pm
क्या है खबर?

नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देकर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल की है। इस मौके पर केंद्रीय कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया है। कैबिनेट ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री मोदी को लगातार 2 कार्यकाल तक सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने के लिए बधाई दी। इस दौरान, कैबिनेट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में खड़े होकर तालियां भी बजाईं।

बधाई

राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी की इस उपलब्धि पर बधाई दी और इसे उनके नेतृत्व के प्रति लोगों के अटूट विश्वास का प्रतिबिंब बताया। प्रधानमंत्री को पत्र में राष्ट्रपति ने लिखा, "यह उपलब्धि केवल सार्वजनिक पद पर सबसे लंबे समय तक रहने का मामला नहीं है, यह उस विश्वास की पुष्टि है जो भारत की जनता ने लगातार चुनावों में आपके नेतृत्व पर जताया है।" उन्होंने उनके कार्यकाल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया।

सम्मान

NDA की बैठक में होगा सम्मान

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बुधवार को दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें NDA शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। NDA की ओर से इस मौके पर बधाई देने वाला प्रस्ताव पारित किया जाएगा और सरकार के भविष्य का रोडमैप तैयार होगा।

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बयान

क्या मोदी ने अपनी इस उपलब्धि पर कुछ कहा है?

अभी तक प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस उपलब्धि पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है, लेकिन उन्होंने एक्स पर रोजाना साझा किए जाने वाले 'सुभाषितम' में एक श्लोक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, 'जनसेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति ही जनविश्वास अर्जित करता है।' श्लोक में 'सदानुरक्तप्रकृतिः प्रजापालनतत्परः। विनीतात्मा हि नृपतिर्भूयसी श्रियमश्नुते॥' का हिंदी अर्थ बताया गया है।

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ट्विटर पोस्ट

मोदी ने साझा किया श्लोक

ट्विटर पोस्ट

कैबिनेट ने दिया सम्मान

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