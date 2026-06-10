प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि पर केंद्रीय कैबिनेट ने उनका खड़े होकर सम्मान किया, प्रस्ताव पारित

सम्मान

NDA की बैठक में होगा सम्मान

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बुधवार को दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें NDA शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। NDA की ओर से इस मौके पर बधाई देने वाला प्रस्ताव पारित किया जाएगा और सरकार के भविष्य का रोडमैप तैयार होगा।