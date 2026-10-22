प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में बिहार का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री मोदी नवंबर में बिहार का दौरा करेंगे, विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की नींव रखेंगे

लेखन गजेंद्र 06:37 pm Oct 22, 202606:37 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान भागलपुर जिले में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की नींव रखने की भी योजना है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा 2025 के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर होगा। हालांकि, NDA बिहार में कुछ सालों को छोड़कर 2005 से सत्ता में है। बताया जा रहा है कि मोदी 20 नवंबर को बिहार जा सकते हैं।