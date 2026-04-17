प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में मतदान से पहले अपील की, कहा- अपनी अंतरात्मा पर विचार करें
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों पर शाम 4 बजे मतदान से पहले सभी पक्ष के सांसदों से अपील की है। उन्होंने एक्स पर हिंदी और अंग्रेजी में सांसदों से अपील की कि अपनी अंतरात्मा पर विचार करें और परिवार की महिलाओं को याद करें। उन्होंने लिखा की नारी शक्ति को नए अवसर से वंचित न करें और सभी मिलकर इतिहास रचें।
अपील
हम सुनिश्चित करें की महिलाओं को उनका हक मिले- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'मैं सभी सांसदों से कहूंगा...आप अपने घर में मां-बहन-बेटी-पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए ...देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए। ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा, तो देश की नारीशक्ति और सशक्त होगी...देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा। आइए...हम मिलकर आज इतिहास रचें। भारत की नारी को...देश की आधी आबादी को उसका हक दें।'
अपील
भ्रम को दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग पोस्ट में लिखा, 'संसद में इस समय नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी एक बजे तक चर्चा चली है। जो भ्रम फैलाए गए, उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है। हर आशंका का समाधान किया गया। जिन जानकारियों का अभाव था, वो जानकारियां हर सदस्य को दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था, उसका भी समाधान हुआ है।'
बयान
4 दशक तक चली राजनीति- मोदी
मोदी ने आगे लिखा, 'महिला आरक्षण के विषय पर 4 दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है। अब समय है कि आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिलें। आजादी के इतने दशकों बाद भी भारतीय महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व रहे, ये ठीक नहीं। अब कुछ देर में लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह, अपील करता हूं...कृपया सोच-विचार करके संवेदनशीलता से निर्णय लें, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें।'
जानकारी
करोड़ों महिलाओं की नजर हम पर- मोदी
प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, 'मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से भी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा...कुछ भी ऐसा ना करें, जिनसे नारीशक्ति की भावनाएं आहत हों। देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम सभी पर है, हमारी नीयत पर है, हमारे निर्णय पर है।'
ट्विटर पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी की अपील
संसद में इस समय नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी एक बजे तक चर्चा चली है।— Narendra Modi (@narendramodi) April 17, 2026
जो भ्रम फैलाए गए, उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है। हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था, वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं। किसी के मन…