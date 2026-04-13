प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया, बोले- संसद इतिहास रचने के करीब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अप्रैल को संसद में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को पेश किए जाने से पहले सोमवार को नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान देश के कोने-कोने से आईं महिलाओ से कहा कि संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है और इसमें सभी पार्टियों और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा और भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा।

संबोधन यह निर्णय नारीशक्ति और नारी वंदन को समर्पित- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है। ये निर्णय नारी शक्ति और नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा।"

संबोधन हर राजनीतिक दल ने इसे आगे बढ़ाया- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण की जरूरत पर विपक्षी प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा, "लोकतांत्रिक संरचना में महिला आरक्षण की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था, चर्चा भी होती थी। इस विमर्श को करीब-करीब 40 साल बीत गए। इसमें सभी पार्टियों और कितनी पीढ़ियों के प्रयास शामिल हैं। हर दल ने इस विचार को अपने-अपने ढंग से आगे बढ़ाया।" उन्होंने कहा कि सभी ने एक-सुर में इसे 2029 तक लागू करने की मांग उठाई थी।

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संबोधन देश की 14 लाख से अधिक महिलाएं स्थानीय निकायों में- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में महिला नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण पंचायती राज संस्थाएं भी हैं, आज भारत में 14 लाख से अधिक महिलाएं स्थानीय निकायों में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं और लगभग 21 राज्यों में तो पंचायतों में उनकी भागीदारी करीब-करीब 50 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं यहां किसी को उपदेश देने या किसी को जगाने नहीं आया हूं, मैं तो बस यहां इस देश की महिलाओं का आशीर्वाद लेने आया हूं।

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