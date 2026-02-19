पटना हाई कोर्ट ने स्पीकर समेत 42 विधायकों को नोटिस जारी किया, जानिए क्या है मामला

पटना हाई कोर्ट ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष समेत 42 विधायकों को नोटिस जारी किया

लेखन गजेंद्र 07:15 pm Feb 19, 202607:15 pm

क्या है खबर?

बिहार की पटना हाई कोर्ट ने इस बार चुनाव जीतकर आए 42 विधायकों को गुरुवार को नोटिस जारी किया है। सभी पर चुनाव में झूठी जानकारी देने का आरोप है। हाई कोर्ट ने पराजित उम्मीदवारों की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह कदम उठाया है। विधायकों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी हलफनामे में झूठी और अधूरी जानकारी दी है। विधायकों पर कथित अनियमितताओं के भी आरोप हैं।