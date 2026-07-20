संसद मार्च के बीच CJP का दावा, जेपी नड्डा प्रदर्शकारियों से मुलाकात करेंगे

दास ने कहा कि संगठन सरकार से "बातचीत करने को तैयार है। वे बहुत देर से आए हैं, लेकिन हमने खुलकर उनसे बात करने की इच्छा जताई है। उनकी ओर से अभी तक कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया गया है। अब फैसला उनके हाथ में है।"

उन्होंने शांति मार्च को लेकर कहा कि यह बहुत जल्द शुरू होगा, पिछले 30 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी यहां एकत्रित हैं, और सभी ने दिखाया है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कैसे किया जाता है।