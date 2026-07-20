संसद का मानसून सत्र आज से शुरू, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हंगामे के आसार

संसद में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, आयकर (संशोधन) विधेयक, सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक और MSME विकास (संशोधन) विधेयक पेश होंगे।

गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे राज्यसभा में 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक' और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक पेश करेंगे।