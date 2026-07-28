संसद में गतिरोध समाप्त, आज हो सकती है पेपर लीक विरोधी विधेयक पर बहस

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच पेपर लीक से जुड़ा संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। हालांकि, लगातार कार्यवाही स्थगित होने से इस पर चर्चा नहीं शुरू हो पाई।

स्पीकर ने शाम 5 बजे तक सभी सांसदों से बहस को लेकर सुझाव मांगे थे। हालांकि, इसके बाद भी कार्यवाही नहीं चली और मंगलवार तक स्थगित कर दिया गया।

बाद में स्पीकर से चर्चा के बाद सभी राजनीतिक दल बहस पर सहमत हुए।