लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है

अमित शाह से जवाबदेही की मांग पर संसद में विपक्ष का हंगामा, दोनों सदन स्थगित

लेखन भारत शर्मा 11:58 am Aug 03, 202611:58 am

क्या है खबर?

संसद के मानसून सत्र में सोमवार (3 अगस्त) को संसद परिसर में भारी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सदन से अनुपस्थिति और हालिया मुद्दों पर उनकी जवाबदेही को लेकर संसद भवन के प्रवेश द्वार (मकर द्वार) पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में भी हंगामा किया गया। ऐसे में लोकसभा को 12 बजे और राज्यसभा को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा।