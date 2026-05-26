कांग्रेस आलाकमान ने कहा- सिद्धारमैया बने रहेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री; लेकिन रिपोर्टों में अलग-अलग दावे

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने आज सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को दिल्ली तलब किया था। दिल्ली के इंदिरा भवन में कर्नाटक को लेकर कांग्रेस आलाकमान की घंटों से बैठक चली। हालांकि, इसके बावजूद कई रिपोर्टों में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अलग-अलग दावे किए गए हैं। कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के निर्देश दिए गए हैं।

बयान कांग्रेस नेता बोले- राज्यसभा चुनावों पर हुई चर्चा बैठकों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल ने स्पष्ट किया कि बैठकों के दौरान सत्ता-साझेदारी की व्यवस्था, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन या मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा, "इन बैठकों का मुख्य ध्यान आने वाले राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों पर था। अंदरूनी सत्ता-संघर्ष को लेकर उड़ रही अफवाहें बेबुनियाद हैं।" सुरजेवाला ने आग्रह किया कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर किसी भी तरह की अटकलें न फैलाएं।

मुख्यमंत्री रिपोर्ट में दावा- सिद्धारमैया से मुख्यमंत्री पद छोड़ने को कहा गया इंडिया टुडे ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पार्टी आलाकमान ने सिद्धारमैया से पद छोड़ने और राज्यसभा के माध्यम से दिल्ली जाने के लिए कहा है, जहां उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका दी जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि आलाकमान ने सिद्धारमैया को आश्वासन दिया है कि उनके मुद्दों का ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया को बताया कि वह राज्यसभा के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं।

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