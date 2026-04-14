बिहार: नीतीश कुमार ने 20 साल बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, सम्राट चौधरी होंगे उत्तराधिकारी

﻿बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। नीतीश ने राजभवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने 10 अप्रैल को राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ ली थी। नीतीश के इस्तीफा देने के बाद बिहार में भाजपा नेतृत्व में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

इस्तीफा कल होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीतीश ने सुबह साढ़े 10 बजे बाबासाहेब डॉ बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सुबह 11 बजे मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की अंतिम बैठक की थी। भाजपा ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसके बाद विधानसभा के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री को समर्थन दिया जाएगा। राजभवन में 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे नए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण होगा।

मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश नीतीश ने मंगलवार को सुबह 11:30 बजे सरकार के मंत्रियों के साथ अंतिम बैठक की और अपने आवास लौट गए। बैठक में कोई भी एजेंडा नहीं पास किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। इसके साथ ही, सरकार ने मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश कर दी है। बताया जा रहा है कि बैठक में नीतीश काफी भावुक नजर आए और 6 मिनट के संबोधन में अपने कार्यकाल का जिक्र किया।

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बयान नीतीश बोले- सरकार को मेरा समर्थन नीतीश ने इस्तीफा देने के बाद एक्स पर लिखा, 'हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है। इतने दिनों से हमने लगातार लोगों की सेवा की है। हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। अब नई सरकार काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। आगे बहुत अच्छा काम होगा और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा।'

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ट्विटर पोस्ट नीतीश कुमार का संदेश आप जानते हैं कि 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार एन०डी०ए० सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो,… — Nitish Kumar (@NitishKumar) April 14, 2026