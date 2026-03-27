नीतीश कुमार 30 मार्च को दे सकते हैं विधान परिषद से इस्तीफा

नीतीश कुमार 30 मार्च को दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद और विधान परिषद से इस्तीफा

लेखन भारत शर्मा 01:57 pm Mar 27, 202601:57 pm

क्या है खबर?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च को विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। यह कदम उनके राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद उठाया जा सकता है। संविधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक साथ दो सदनों का सदस्य नहीं रह सकता है और उसका 14 दिनों के भीतर एक सदन का पद छोड़ना अनिवार्य है। ऐसे में नीतीश अब 30 मार्च को विधान परिषद के साथ मुख्यमंत्री पद भी छोड़ सकते हैं।