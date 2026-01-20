नितिन नबीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला, प्रधानमंत्री मोदी ने उनको 'बॉस' बताया

नितिन नबीन ने मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्थान लिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नितिन नबीन को बधाई दी और उन्हें 'बॉस' बताया।

भाषण प्रधानमंत्री बोले- नबीन मेरे बॉस हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, "जब बात पार्टी के विषयों पर आती है, तब नितिन नबीन जी...मैं एक कार्यकर्ता हूं और वे (नितिन नबीन) मेरे बॉस हैं। अब नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को संभालना ही नहीं है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सभी साथियों के बीच तालमेल का दायित्व भी देखना है। हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं। नेतृत्व बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती।"

पदभार कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री उपस्थित नितिन नबीन के कार्यभार ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई और राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी शामिल थीं। भाजपा का नेतृत्व परिवर्तन ऐसे समय पर हुआ है, जब पार्टी पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है।

चुनाव कल जीते थे चुनाव नबीन ने सोमवार को पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जीता था। भाजपा केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के आधिकारी ने बयान में बताया था कि नितिन नबीन पार्टी के संगठनात्मक चुनाव में एकमात्र उम्मीदवार के रूप में उभरने के बाद निर्विरोध भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। उनके पक्ष में कुल 37 नामांकन पत्र दाखिल हुए, जिसमें नड्डा, राजनाथ, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी समेत कई प्रदेशों के नेता शामिल थे।

भाषण नितिन नबीन को लेकर क्या बोले मोदी? मोदी ने नबीन को लेकर कहा, "नितिन जी खुद, एक तरह से, मिलेनियल (1980 से 1990 की पैदाइश) हैं। वह उस पीढ़ी से हैं, जिसने भारत में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। जिसने बचपन में रेडियो पर खबरें सुनीं और आज AI का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। नितिन जी में युवा जोश और बहुत सारा अनुभव दोनों हैं।" उन्होंने कहा कि पद से सबसे भी बड़ी चीज उनके जीवन में ये है कि वे भाजपा के कार्यकर्ता हैं।

निशाना घुसपैठियों और कांग्रेस पर मोदी का निशाना मुख्यालय में मोदी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए कहा, "इस दुनिया में कोई भी अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत कभी भी घुसपैठियों को अपने लोगों को लूटने और गरीबों के लिए बनी सेवाओं का फायदा उठाने नहीं देगा। घुसपैठिए देश के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं और उन्हें वापस भेज देना चाहिए। जो राजनीतिक पार्टियां घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, उनका पर्दाफाश होना चाहिए।" मोदी ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया।