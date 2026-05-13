ABVP ने पेपर लीक के खिलाफ NTA दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, निदेशक का इस्तीफा मांगा

प्रदर्शन

नारेबाजी और हंगामे पर पुलिस ने खदेड़ा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन (RSS) से जुड़े ABVP के छात्रों को प्रदर्शन और नारेबाजी के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। इस दौरान, हल्की झड़प भी हुई। पुलिस ने छात्रों को तितर-बितर करने के लिए लाठी का उपयोग किया। पुलिस पर राज्य सचिव सत्यम शर्मा और हर्ष चटर्जी को हिरासत में लेने का आरोप है। बता दें कि पेपर लीक होने के बाद NEET परीक्षा रद्द होने से पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है।