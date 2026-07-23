संसद परिसर में NDA-INDIA सांसदों का आमने-सामने प्रदर्शन, प्रधान के इस्तीफे के बाद चर्चा पर अड़े

संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में मकर द्वार के पास प्रदर्शन शुरू कर दिया।

विपक्षी सांसद जहां प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक रोकने की मांग कर रहे थे, वहीं सत्ता पक्ष के सांसद प्रधानमंत्री के आवास पर प्रदर्शन के लिए घेर रहे थे।

प्रदर्शन में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल यादव, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, महुआ मोइत्रा समेत कई विपक्षी सांसद शामिल हुए।