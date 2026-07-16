देवेंद्र फडणवीस के साथ NCP नेताओं की बैठक से सुनेत्रा नाराज, बोलीं- मुझे क्यों नहीं बताया

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सुनेत्रा ने तटकरे से पूछा कि उनको इस बैठक के बारे में दोनों (तटकरे-पटेल) में से किसी ने भी पहले बताना जरूरी क्यों नहीं समझा।

इस पर तटकरे ने कहा कि उन्होंने और पटेल ने फडणवीस से तब मुलाकात की जब उन्हें पता चला कि शरद पवार परिसीमन बिल का समर्थन कर सकते हैं।

तटकरे ने सुनेत्रा को बताया कि वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मुख्यमंत्री और NCP के बीच कोई गलतफहमी न हो।