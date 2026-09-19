नंदीग्राम उपचुनाव में ममता के समर्थन के बाद कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान पुराने मामले में गिरफ्तार

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार पर एक पुराने हत्या मामले में आरोप लगाया गया है। उनके नाम पर वारंट भी जारी किया गया था।

मिलन को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख से एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को मिलन को अपना नामांकन दाखिल करना था।

नामांकन की अंतिम तिथि से एक दिन पहले कांग्रेस उम्मीदवार के गिरफ्तार होने से TMC और कांग्रेस के पास नया उम्मीदवार खड़ा करने का विकल्प बचा है।