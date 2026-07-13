मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया में आशुतोष का प्रचार करते समय रो पड़े

मध्य प्रदेश: पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया में आशुतोष का प्रचार करते समय रो पड़े

लेखन गजेंद्र 05:56 pm Jul 13, 202605:56 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का दुख कम नहीं हो रहा है। सोमवार को दतिया में चुनाव प्रचार के दौरान वह मंच पर ही रो पड़े। मिश्रा भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन से पहले आयोजित रैली में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ नजर आए। जब वह मंच पर आशुतोष के लिए वोट मांगने पहुंचे तो गला भर्रा गया और अपनी बात अधूरी छोड़कर कुर्सी पर बैठ गए, जहां मुख्यमंत्री ने उनको सांत्वना दी।