मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर आदिवासियों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया

मध्य प्रदेश कांग्रेस का आरोप, आदिवासी गांवों के लिए नहीं कंपनी के लिए खींची बिजली लाइन

लेखन गजेंद्र 07:15 pm May 13, 202607:15 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतेंद्र उर्फ जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर आदिवासी किसानों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो साझा कर बताया कि पिछले 20 सालों में जिन आदिवासी बाहुल्य गांवों में भाजपा ने पिछले बिजली नहीं पहुंचाई, वहां एक कंपनी के लिए पेड़ काटकर बिजली के खंभे लगा दिए गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार पर कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है।