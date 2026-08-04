एमके स्टालिन बेटे उदयनिधि के बचाव में उतरे

बेटे उदयनिधि के बचाव में उतरे एमके स्टालिन, मुख्यमंत्री विजय को 'नाकाबिल' मंत्रिमंडल को 'जोकर' बताया

लेखन गजेंद्र 07:01 pm Aug 04, 202607:01 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के प्रमुख एमके स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने मंगलवार को एक बयान जारी कर मुख्यमंत्री विजय को नाकाबिल और डमी मुख्यमंत्री बताया, जबकि मंत्रिमंडल को 'जोकर' कहा। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने अपने भाषण में कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया और न ही किसी का नाम लिया, अगर वह गलती करते हैं तो तुरंत माफी मांग लेते हैं।