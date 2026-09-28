मायावती ने सांसद चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा

मायावती का निशाना, कहा- भाजपा ने EVM में धांधली से चंद्रशेखर आजाद को 2024 चुनाव जितवाया

लेखन गजेंद्र 09:14 pm Sep 28, 202609:14 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली करके चंद्रशेखर आजाद को नगीना से संसदीय चुनाव जितवाया था। उन्होंने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए।