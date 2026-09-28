मायावती का निशाना, कहा- भाजपा ने EVM में धांधली से चंद्रशेखर आजाद को 2024 चुनाव जितवाया
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली करके चंद्रशेखर आजाद को नगीना से संसदीय चुनाव जितवाया था। उन्होंने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए।
बयान
क्या बोलीं मायावती?
मायावती ने कहा कि उनके मतदाता BSP उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं, लेकिन EVM धांधली की वजह से वो किसी और खाते में जा रहा है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नगीना सीट पर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी साजिश के तहत BSP को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा ने EVM में धांधली करके आजाद को जितवा दिया।
मायावती ने आगे जोड़ा कि ऐसा संसदीय क्षेत्र के लोगों का मानना है।
निशाना
मायावती का भाजपा पर निशाना
मायावती ने याद दिलाया कि जब केंद्र में कांग्रेस थी, तब भाजपा ने खुद EVM का कड़ा विरोध किया था और कहते थे कि इसे आसानी से हैक कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने पहले EVM को बंद करने की मांग की थी, फिर भी आश्चर्यजनक है कि केंद्र में सत्ता में आने के बाद भी उन्होंने मतदान और मतगणना के लिए इनका उपयोग जारी रखा।
उन्होंने कहा कि BSP शुरू से EVM के विरोध में है।
जवाब
चंद्रशेखर ने मायावती को दिया जवाब
आजाद ने मायावती द्वारा निशाने पर लिए जाने के बाद एक्स पर लिखा, 'मुझे खुशी है कि अब बहनजी ने यह मान लिया है कि आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) बड़ी ताकत बन गई है।'
उन्होंने लिखा कि बहिनजी के प्रति मेरे मन में सदैव सम्मान रहा है और नगीना की जनता ने 2024 में मुझे 5,12,552 वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुना।
उन्होंने लिखा कि वह खुद भी चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतपत्र से चुनाव की मांग करते रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
मायावती का बयान
28-09-2026 - PRESS NOTE EVM-SIR pic.twitter.com/fSsZx3BHmg— Mayawati (@Mayawati) September 28, 2026