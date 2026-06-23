ममता बनर्जी ने पूर्व मेयर फिरहाद हकीम समेत 6 विधायकों को TMC से निष्कासित किया

ममता बनर्जी ने पूर्व मेयर फिरहाद हकीम समेत 6 विधायकों को TMC से निष्कासित किया

लेखन गजेंद्र 06:02 pm Jun 23, 202606:02 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम समेत 6 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ममता ने यह फैसला तब लिया, जब बागी गुट ने पूर्व मुख्यमंत्री को उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। निष्कासन से पहले ममता के गुट ने बागी सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था।