ममता बनर्जी ने पूर्व मेयर फिरहाद हकीम समेत 6 विधायकों को TMC से निष्कासित किया
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम समेत 6 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ममता ने यह फैसला तब लिया, जब बागी गुट ने पूर्व मुख्यमंत्री को उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। निष्कासन से पहले ममता के गुट ने बागी सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था।
निष्कासन
किन-किन नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता?
निष्कासित किए गए नेताओं में हकीम के अलावा विधायक अरूप रॉय, विधायक जावेद अहमद खान, विधायक रथिन घोष, विधायक सबीना यास्मीन, वरिष्ठ नेता बिप्लब मित्रा, अरूप विश्वास और स्नेहासिस चक्रवर्ती शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अब कोलकाता नगर निगम के 70 TMC पार्षदों ने बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी के साथ बैठक की है। बैठक में ममता के सहयोगी रहे हकीम भी शामिल हुए थे। करीब 20 पार्षद अलग-अलग निगमों के हैं, जबकि 50 पार्षद कोलकाता के हैं।
घटना
क्यों हुआ विधायकों का निष्कासन
सोमवार को ऋतब्रता के नेतृत्व में बागी खेमे ने एक अलग TMC नेतृत्व की घोषणा की, जिसमें अरूप रॉय को ममता की जगह पार्टी अध्यक्ष नामित किया गया था। बागियों ने 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति (NWC) भी बना दी। इसमें पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास और विधायक हकीम को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस घटना के बाद TMC ममता गुट ने बैठक बुलाकर कार्रवाई की है। बता दें कि ममता 1998 में कांग्रेस छोड़ने के बाद TMC बनाई थी।