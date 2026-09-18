मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी की उम्मीदवार संचिता ने नंदीग्राम उपचुनाव से नाम वापस लिया

ममता बनर्जी के उम्मीदवार ने नंदीग्राम उपचुनाव से नाम वापस लिया, दीदी कांग्रेस को समर्थन देंगी

लेखन गजेंद्र 05:37 pm Sep 18, 202605:37 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुक्रवार को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। उनके गुट से तृणमूल कांग्रेस (TMC) की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने आगामी महत्वपूर्ण नंदीग्राम उपचुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। उन्होंने यह कदम तब उठाया है, जब चुनाव में अब केवल एक महीना शेष है। संचिता ने नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात के कुछ घंटों बाद चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है।