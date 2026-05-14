ममता बनर्जी वकील की पोशाक में कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचीं

ममता बनर्जी वकील की पोशाक में कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचीं, चुनाव बाद हिंसा पर करेंगी बहस

लेखन गजेंद्र 12:41 pm May 14, 202612:41 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी गुरुवार को वकील की सफेद-काली पोशाक में कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची हैं। ममता कोर्ट में विधानसभा चुनावों में TMC की करारी हार के बाद शुरू हुए हिंसा के आरोपों से संबंधित एक मामले की सुनवाई पर बहस करेंगी। यह याचिका वरिष्ठ TMC नेता और अधिवक्ता कल्याण बनर्जी के बेटे शिरशन्या बनर्जी ने दायर की है, जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पार्टी कार्यालयों पर हमलों से संबंधित है।