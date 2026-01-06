ट्रंप की टिप्पणी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, जानिए क्या कहा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक और टिप्पणी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नया हमला किया है। इस बार यह टिप्पणी 'ऑपरेशन सिंदूर' पर नहीं, बल्कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर है। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका द्वारा पिछले साल यूक्रेन में आक्रामक माने जाने वाले देश से तेल खरीदने पर भारत पर भारी टैरिफ लगाने के बाद भारत ने रूसी तेल का आयात कम करने की इच्छा दिखाई थी।

टिप्पणी ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या की टिप्पणी? खड़गे ने कहा कि यह टिप्पणी एक ऑडियो क्लिप में सुनी गई थी। खड़गे के अनुसार, ऑडियो क्लिप में ट्रंप ने कहा, "मोदी मुझे खुश करना चाहते थे," जिनके राष्ट्राध्यक्षों से निपटने के अपरंपरागत तरीके जगजाहिर हैं। ट्रंप की टिप्पणी का हवाला देते हुए खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, जिनकी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ दोस्ती को दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के मिलन के रूप में पेश किया गया है।

निशाना खड़ने ने किस तरह साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना? खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए पत्रकारों से कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि मोदी उनके (ट्रंप) सामने क्यों झुक रहे हैं। यह देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। आपको (मोदी) देश के लिए खड़ा होना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "आप उनकी (ट्रंप) हर बात पर सहमति जताते हैं। देश ने आपको प्रधानमंत्री इसलिए नहीं चुना कि आप उनकी बात मानें। आपको देश की भलाई के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा।"

उदाहरण खड़गे ने दिया 'मिस्टर इंडिया' फिल्म के डायलॉग का उदाहरण खड़गे ने कहा, "आज मैंने एक ऑडियो सुना जिसमें ट्रंप ने रूसी तेल मुद्दे पर कहा कि उन्हें पता है कि मोदी उनका सम्मान करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोदी उनके नियंत्रण में हैं।" उन्होंने कहा, "मुझे मिस्टर इंडिया का एक डायलॉग याद आ रहा है 'मोगैम्बो खुश हुआ'। राजदूत से बात करने के बाद ट्रंप ने यही डायलॉग बोला था, जो प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति को स्पष्ट करता है।"

चिंता खड़गे ने मादुरो की गिरफ्तारी पर भी जताई चिंता खड़गे ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की हालिया गिरफ्तारी पर भी चिंता व्यक्त की और राष्ट्रों को डराने-धमकाने के प्रयासों के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "वेनेजुएला में बन रही स्थिति दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। विस्तारवाद का प्रयास करने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक टिक नहीं पाता। हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग जा चुके हैं। वैश्विक शांति को भंग करने का प्रयास उचित नहीं है।"