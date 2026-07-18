उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने को मिली मंजूरी

उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, 6 बागी सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मिली मंजूरी

लेखन भारत शर्मा 08:08 pm Jul 18, 202608:08 pm

क्या है खबर?

संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। दलबदल विरोधी कानून के तहत उनके दल-बदल को औपचारिक रूप से वैध ठहराया गया है। इस फैसले के बाद लोकसभा में शिंदे गुट की ताकत बढ़कर अब 13 सांसदों की हो गई है।