कर्नाटक कांग्रेस में बड़ी बगावत, मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर 2 विधायकों ने दिया इस्तीफा

इस्तीफे के बाद यशवंतरायगौड़ा ने पार्टी आलाकमान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा, "पार्टी आलाकमान और नेतृत्व ने मुझे गहरी मानसिक ठेस पहुंचाई है। मुझसे किया गया वादा पूरा करने में कांग्रेस विफल रही।"

उन्होंने कहा, "यह केवल कैबिनेट बर्थ का मामला नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, वह बेहद निराशाजनक है। इसी वजह से मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जाएगा।"