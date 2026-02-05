महुआ मोइत्रा का दावा- हरदीप पुरी ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की सहायक को वीजा दिलाया

ईमेल

पुरी और एपस्टीन के ईमेल में क्या लिखा है?

24 अक्टूबर, 2014 के ईमेल में एपस्टीन ने लिखा, "हरदीप, मुझे मदद चाहिए, मेरी सहायक को जल्दी वीजा चाहिए ताकि वह भारत में शादी में जा सके, क्या वाणिज्य दूतावास में कोई है, जिससे वह बात कर सके?" उसी दिन पुरी की ओर से लिखा गया, "परमोद, शुक्रगुजार हूं, अगर आप इसे प्रायोरिटी बेसिस पर करवा सकें। आवेदक से निवेदन करूंगा कि वे आपसे संपर्क करें। सीधे। जेफरी, एम्बेसडर बजाज (परमोद) जो अब मेरे साथ काम करते हैं, इसे देखेंगे।"