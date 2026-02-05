महुआ मोइत्रा का दावा- हरदीप पुरी ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की सहायक को वीजा दिलाया
तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को फिर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अमेरिका के यौन अपराधी जेफरी एस्पटीन के बीच हुई कथित बातचीत का खुलासा किया है। उन्होंने एक्स पर ईमेल की प्रति साझा कर लिखा, 'एपस्टीन ने पुरी से कहा, मुझे फेवर चाहिए, मेरी सहायक को जल्दी वीजा चाहिए ताकि वह भारत में शादी में शामिल हो सके, क्या दूतावास में कोई है जिससे वह बात करे? पुरी ने पूरी प्रक्रिया में मदद की।'
24 अक्टूबर, 2014 के ईमेल में एपस्टीन ने लिखा, "हरदीप, मुझे मदद चाहिए, मेरी सहायक को जल्दी वीजा चाहिए ताकि वह भारत में शादी में जा सके, क्या वाणिज्य दूतावास में कोई है, जिससे वह बात कर सके?" उसी दिन पुरी की ओर से लिखा गया, "परमोद, शुक्रगुजार हूं, अगर आप इसे प्रायोरिटी बेसिस पर करवा सकें। आवेदक से निवेदन करूंगा कि वे आपसे संपर्क करें। सीधे। जेफरी, एम्बेसडर बजाज (परमोद) जो अब मेरे साथ काम करते हैं, इसे देखेंगे।"
यह दूसरी बार है, जब पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से TMC सांसद मोइत्रा ने केंद्रीय मंत्री पुरी का एपस्टीन के साथ बातचीत का ईमेल साझा किया है। दो दिन पहले भी मोइत्रा ने एपस्टीन और पुरी की बातचीत का ईमेल उनको टैग करने के साथ एक्स पर साझा किया था। इसके बाद मोइत्रा ने एक्स पर ये भी लिखा कि उनको पुरी की ओर से पोस्ट हटाने को कहा जा रहा है और धमकी दी जा रही है।
मोइत्रा ने एक्स पर मिल रहीं धमकियों का स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिसमें अश्लील टिप्पणियां की जा रही हैं। मोइत्रा ने इन्हें IT ट्रोलर्स बताया है। मोइत्रा ने इस पर पुरी और बंगाल पुलिस को टैग किया और लिखा, 'हरदीप पुरी जी अपने लोगों से कहिए कि एक्स पर फर्जी अश्लील सामग्री के लिए उन पर जल्द से जल्द FIR और आपराधिक कार्रवाई होगी। मौकापरस्त गुंडे जो यौन शिकारी के साथ घूमते हैं, वे भारत को गर्व महसूस नहीं कराते।"