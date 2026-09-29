महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर की 4 प्रमुख मांगें

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का चुनाव आयोग को पत्र, ECINet सॉफ्टवेयर में बदलावों की मांग

लेखन भारत शर्मा 11:30 am Sep 29, 202611:30 am

क्या है खबर?

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और सॉफ्टवेयर नियंत्रण को लेकर चल रहे देशव्यापी विवाद के बीच एक बड़ा आंतरिक प्रशासनिक संकट सामने आया है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) एस चोकलिंगम ने केंद्रीय चुनाव आयोग को एक आधिकारिक पत्र लिखकर ECINet सॉफ्टवेयर में तत्काल चार बड़े बदलाव करने की मांग की है। यह कदम राज्य में चल रहे विशेष गहन संशोधन (SIR) के नोटिस चरण के दौरान स्थानीय अधिकारियों की शक्तियां कम होने के बाद उठाया गया है।