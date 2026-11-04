महाराष्ट्र के कांग्रेस सांसद ने महिला सांसद को मजाक में हल्का थप्पड़ मारा

महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद ने महिला सांसद को बस में थप्पड़ मारा, दोनों बोले- मजाक था

लेखन गजेंद्र 03:37 pm Nov 04, 202603:37 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के 2 कांग्रेस सांसदों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने नई बहस छेड़ दी है। वीडियो में नागपुर के रामटेक से सांसद श्याम कुमार बर्वे चंद्रपुर की सांसद प्रतिभा धनोरकर को एक बस में हल्के हाथ से थप्पड़ लगाते दिख रहे हैं। यह वीडियो 1 नवंबर का बताया जा रहा है। उस समय कांग्रेस नेता बस में सवार होकर दिल्ली के रामलीला मैदान जा रहे थे, जहां 'वोट चोरी' को लेकर महारैली थी।