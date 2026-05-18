बुलेट से फिर काफिले पर लौटे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बन रहा मजाक
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद वाहनों का काफिला हटाकर बुलेट पर चलने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए। मुंबई के पत्रकार सोहित मिश्रा ने एक्स पर दावा किया कि रविवार को फडणवीस पुणे में एक कार्यक्रम में गए हुए थे, जहां उनके साथ 10 से 15 गाड़ियों का काफिला था। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर आलोचना हो रही है और उनके बुलेट यात्रा को 'प्रचार स्टंट' बताया जा रहा है।
दावा
कार छोड़ बुलेट पर आए थे मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की बचत करने के साथ सोना न खरीदने और विदेश यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसके बाद भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री साइकिल, सार्वजनिक परिवहन, स्कूटर से चलते दिखे और कुछ ने अपना काफिला कम कर दिया। इस बीच, मुख्यमंत्री फडणवीस की तस्वीर सामने आई जो बुलेट का काफिला लेकर मुंबई की सड़कों पर निकले थे। उनके साथ तस्वीरें खींचने वालों की भी बाइक चल रही थी।
आलोचना
सोशल मीडिया पर घिरे फडणवीस
पत्रकार अजीत राठी ने मुख्यमंत्री फडणवीस को एक्स पर टैग कर लिखा, 'महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस की बुलेट मोटरसाइकिल शायद पंचर हो गई है, इसीलिए तो मजबूरी में फ्लीट में चलना पड़ा, वो भी पूरे लाव लश्कर के साथ।' कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, 'तेल बचाने के नाम पर फडणवीस का मोटरसाइकिल पर चलना केवल मीडिया फोटो स्टंट मात्र था!' एक्स उपयोगकर्ताओं ने लिखा कि अब मीडिया चैनल काफिले को नहीं दिखाएंगे।
ट्विटर पोस्ट
मुख्यमंत्री फडणवीस का काफिला
यह तस्वीर रविवार की बताई जा रही है, जब देवेंद्र फडणवीस पुणे में एक कार्यक्रम में गए हुए थे.. देवा भाऊ के बाइक पर चलने की तस्वीर को मीडिया ने दिन रात चलाया, क्या वो यह वाली तस्वीर भी चलाएंगे? इस देश में अब इवेंट और PR ही सबकुछ है.. धीरे धीरे नरेंद्र मोदी वाला गुजरात मॉडल… pic.twitter.com/rV2dim3f5m— sohit mishra (@sohitmishra99) May 18, 2026