बुलेट से फिर काफिले पर लौटे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

बुलेट से फिर काफिले पर लौटे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बन रहा मजाक

लेखन गजेंद्र 12:48 pm May 18, 202612:48 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद वाहनों का काफिला हटाकर बुलेट पर चलने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए। मुंबई के पत्रकार सोहित मिश्रा ने एक्स पर दावा किया कि रविवार को फडणवीस पुणे में एक कार्यक्रम में गए हुए थे, जहां उनके साथ 10 से 15 गाड़ियों का काफिला था। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर आलोचना हो रही है और उनके बुलेट यात्रा को 'प्रचार स्टंट' बताया जा रहा है।