मद्रास हाई कोर्ट से स्टालिन को झटका, EVM सत्यापन में अनियमितताओं के आरोप वाली याचिका खारिज 

चुनाव आयोग ने याचिका पर आपत्ति उठाते हुए तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद-329(ख) न्यायालयों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव याचिका के अलावा अन्य माध्यम से चुनाव को चुनौती देने से रोकता है।

आयोग ने कहा कि स्टालिन की याचिका चुनाव पर सवाल उठाने का प्रयास है। आयोग ने प्रस्तुत किया कि वैधानिक योजना चुनाव को चुनौती देने के उपाय के रूप में चुनाव याचिका का प्रावधान करती है।