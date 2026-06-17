मुख्यमंत्री विजय के चुनावी हलफनामे में बताई गई संपत्ति की आयकर जांच की मांग, याचिका खारिज

याचिका

याचिकाकर्ता ने क्या लगाया आरोप?

याचिका में बताया कि विजय की त्रिची (पूर्वी) विधानसभा सीट और पेरम्बूर विधानसभा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दायर चुनावी हलफनामे में अलग-अलग जानकारियां हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि विजय ने पेरम्बूर में 115 करोड़ रुपये की संपत्ति बताई थी, जबकि त्रिची में 220 करोड़ रुपये की संपत्ति बताई थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, इन दस्तावेजों से कई स्तरों पर विसंगतियां मिलती हैं, जो गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं और आयकर महानिदेशक द्वारा जांच की आवश्यकता का मामला बनाती हैं।