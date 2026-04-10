भाजपा सांसद राजेश मिश्रा ने महिला को डांटा

भाजपा सांसद राजेश मिश्रा ने ग्रामीण महिला को सवाल पूछने पर चुप कराया, कहा- सभ्यता सीखो

लेखन गजेंद्र 05:57 pm Apr 10, 202605:57 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के सीधी लोकसभा क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक भाजपा नेता एक ग्रामीण महिला को सवाल पूछने पर फटकार लगाते दिख रहे हैं। महिला को डांटने वाले भाजपा नेता राजेश मिश्रा बताए जा रहे हैं, जो सीधी से भाजपा के सांसद हैं। यह वीडियो कांग्रेस समेत कई लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा कर भाजपा सांसद को घेरा है और उनकी आलोचना की है। महिला ने सांसद से खराब सड़क, बिजली-पानी पर सवाल पूछा था।