ED समन के बाद ममता के पुराने साथी मदन मित्रा TMC छोड़कर बागी गुट में शामिल

ED समन के बाद ममता के पुराने साथी मदन मित्रा TMC छोड़कर बागी गुट में शामिल

लेखन गजेंद्र 04:57 pm Jul 15, 202604:57 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। उनके पुराने साथी और विधायक मदन मित्रा बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) छोड़कर ऋतब्रता बनर्जी के बागी गुट में शामिल हो गए। उन्होंने यह कदम तब उठाया, जब एक दिन पहले ही भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी पत्नी और 2 बेटों को पूछताछ के लिए समन भेजा था। मित्रा ने TMC छोड़ने के पीछे महासचिव अभिषेक बनर्जी को कारण बताया है।