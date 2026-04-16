लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 3 विधेयकों पर बहस के लिए 15-18 घंटे का समय तय किया

संसद में 3 विधेयकों पर 15-18 घंटे होगी चर्चा, शुक्रवार को शाम 4 बजे होगा मतदान

लेखन गजेंद्र 01:51 pm Apr 16, 202601:51 pm

क्या है खबर?

संसद में 3 दिवसीय विशेष सत्र की शुरूआत हो चुकी है। गुरुवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तीन विधेयकों पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय प्रस्तावित किया है। रिजिजू ने कहा कि सरकार ने गुरुवार-शुक्रवार को 2 दिन चर्चा के लिए 12 घंटे का समय तय किया है। हालांकि, स्पीकर मांग के अनुसार समय बढ़ा सकते हैं। इस पर स्पीकर ने बहस के लिए 15-18 घंटे तय किए हैं। मतदान शुक्रवार शाम 4 बजे होगा।