संसद में 3 विधेयकों पर 15-18 घंटे होगी चर्चा, शुक्रवार को शाम 4 बजे होगा मतदान
क्या है खबर?
संसद में 3 दिवसीय विशेष सत्र की शुरूआत हो चुकी है। गुरुवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तीन विधेयकों पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय प्रस्तावित किया है। रिजिजू ने कहा कि सरकार ने गुरुवार-शुक्रवार को 2 दिन चर्चा के लिए 12 घंटे का समय तय किया है। हालांकि, स्पीकर मांग के अनुसार समय बढ़ा सकते हैं। इस पर स्पीकर ने बहस के लिए 15-18 घंटे तय किए हैं। मतदान शुक्रवार शाम 4 बजे होगा।
संसद
बिरला बोले- सभी को बोलने का मौका मिलेगा
स्पीकर ओम बिरला ने रिजिजू के जानकारी देने के बाद कहा कि चर्चा के लिए समय की कमी नहीं होने दी जाएगी, इसे 15-18 घंटे भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा और विधेयक पर मतदान शुक्रवार को 4 बजे होगा। गुरुवार को महिला आरक्षण कानून को लागू करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने से पहले विपक्षी सांसदों ने मत विभाजन की मांग भी की, जिस पर मतदान हुआ।
वोट
मत विभाजन के बाद विधेयक सदन में बहाल
विधेयक को शुरू में ध्वनि मत से प्रस्तावित किया जा रहा था, लेकिन विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की। इसके बाद औपचारिक मतदान हुआ, जिसमें 251 ने पक्ष और 185 ने विपक्ष में वोट दिया। इससे महिला आरक्षण और परिसीमन के लिए संविधान संशोधन विधेयक सदन में पेश किया गया। कांग्रेस ने सत्र के पहले दिन बोलने के लिए उपनेता गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, प्रणिति शिंदे, के सुरेश और मोहम्मद जावेद को सूचीबद्द किया है।
ट्विटर पोस्ट
स्पीकर ने चर्चा के लिए समय निर्धारित किया
17 अप्रैल को शाम 4 बजे तीन महत्वपूर्ण विधेयकों संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 पर मतदान होगा।— SansadTV (@sansad_tv) April 16, 2026
लोकसभा अध्यक्ष @ombirlakota ने कहा कि विधेयकों पर 15–18 घंटे या आवश्यकतानुसार विस्तृत चर्चा कराई जाएगी।… pic.twitter.com/wmkkSMxM1k