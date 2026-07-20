विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित

विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित

लेखन गजेंद्र 03:28 pm Jul 20, 202603:28 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में सड़क से लेकर संसद तक हंगामा चल रहा है। सड़क पर प्रदर्शनकारी पेपर लीक मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, वही संसद में विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। इस बीच, सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के भारी हंगामे के कारण कई बार स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद राज्यसभा को दोपहर ढाई बजे और लोकसभा को दोपहर 3 बजे मंगलवार 21 जुलाई तक के लिए स्थगित किया गया।