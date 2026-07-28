पैलेट गन पर अमित शाह से जवाब देने की मांग, लोकसभा-राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित

इसके बाद स्पीकर बिरला ने सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। बिरला ने कहा कि पेपर लीक विधेयक पर 2 बजे चर्चा शुरू होगी।

राज्यसभा में भी सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कार्यवाही शुरू की, लेकिन मात्र 6 मिनट बाद ही सभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।

यहां भी विपक्षी सांसद गृह मंत्री से पैलेट गन पर जवाब देने की मांग कर रहे हैं।