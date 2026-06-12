बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी के कथित सांप्रदायिक भाषण पर कोलकाता में FIR दर्ज

बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी के कथित सांप्रदायिक भाषण पर विवाद, कोलकाता में FIR दर्ज

लेखन गजेंद्र 04:53 pm Jun 12, 202604:53 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब उनके खिलाफ कोलकाता में एक FIR दर्ज की गई है। ममता पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। उनके खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 (1), 351 (2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ शिकायत कारोबारी तुषार कांति दास ने दी है।