किरेन रिजिजू का बड़ा दावा, कहा- शशि थरूर ने कांग्रेस का महिला विरोधी होना स्वीकार किया

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर नए सिरे से हमला किया है। उन्होंने हाल ही में संसद सत्र के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर से हुई एक निजी बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि थरूर ने एक तरह से स्वीकार किया है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। रिजिजू ने समाचार एजेंसी ANI को दिए एक साक्षात्कार में इस बात का खुलासा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। आइए जानते हैं रिजिजू ने क्या कुछ कहा है।

बयान रिजिजू ने क्या दिया बयान? रिजिजू ने कहा, "संसद सत्र समाप्त होने के बाद थरूर ने संसद भवन में मुझसे कहा कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी हो सकती है, लेकिन कोई भी महिला शशि थारूर को महिला विरोधी नहीं कहेगी। इसलिए मैंने कहा, हां, मैं सहमत हूं कि कोई आपको महिला विरोधी नहीं कहेगा, लेकिन आपकी पार्टी महिला विरोधी है।" रिजिजू ने आगे कहा कि थरूर ने एक तरह से स्वीकार ही कर लिया कि कांग्रेस का रुख हमेशा से महिला विरोधी रहा है।

हमला भाजपा महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बोल रही कांग्रेस पर हमला विपक्ष द्वारा महिला आरक्षण विधेयक और संबंधित संवैधानिक संशोधनों के खिलाफ मतदान करने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर महिला-विरोधी होने का आरोप लगाया है। लोकसभा में विधेयक के पारित न होने के बाद रिजिजू ने पहले आरोप लगाया था कि कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों को वंचित करने के बाद जश्न मना रही है। देशभर की महिलाएं पार्टी को करारा सबक सिखाएंगी। उसे देश की महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा।

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