केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया है

किरेन रिजिजू ने किया राहुल गांधी पर पलटवार, इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ की तुलना

लेखन भारत शर्मा 05:53 pm Nov 03, 202605:53 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विदेशी ताकतों के सहारे सत्ता में बने रहने के कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोप पर तीखा पलटवार किया है। रिजिजू ने राहुल के बयानों की तुलना धर्मनिरपेक्षता की बातें करने वाले इस्लामिक कट्टरपंथियों और भारतीय ध्वज थामने वाले अलगाववादियों से की है। इसी तरह उन्होंने राहुल द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस के लिए दी गई चुनौती को भी खारिज कर दिया।