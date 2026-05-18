केरलम सरकार की पहली कैबिनेट, बुजुर्गों के लिए अलग विभाग और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा कि कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3,000 की मासिक वृद्धि को मंजूरी दी है। इससे सचिवालय के बाहर उनके लंबे विरोध-प्रदर्शन के दौरान किए गए एक प्रमुख आश्वासन को पूरा किया गया है। कैबिनेट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों, स्कूल के रसोइया कर्मचारियों, पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों और आयाओं के लिए प्रति माह 1,000 रुपये की वृद्धि को भी मंजूरी दी है।

योजना

मुफ्त बस यात्रा 15 जून से

सतीशन ने बताया कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का वादा किया था, जो 15 जून से शुरू हो जाएगी। साथ ही, कैबिनेट ने 2023 में नव केरल यात्रा के दौरान युवा कांग्रेस के नेताओं पर हुए कथित हमले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन को मंजूरी दी है। तिरुवनंतपुरम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सोमवार को सतीशन और उनके 20 मंत्रियों को शपथ दिलाई है।