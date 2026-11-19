पद्मजा ने 3 दशक कांग्रेस में बिताया और 2001 में केरल पर्यटन विकास निगम की चेयरपर्सन रही थीं।

केरल कांग्रेस की महासचिव और त्रिशूर जिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष रहीं। उन्होंने 2016 और 2021 विधानसभा में त्रिशूर से चुनाव लड़ा, लेकिन नजदीकी मुकाबले में हार गईं।

मार्च 2024 में पार्टी में मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में चली गईं। 2026 के केरल चुनाव में भाजपा के टिकट पर त्रिशूर से चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे स्थान पर रहीं।