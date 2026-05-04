केरलम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: नेमोम से भाजपा के राजीव चंद्रशेखर आगे

नेमोम विधानसभा सीट तिरुवनन्तपुरम लोकसभा सीट का हिस्सा है। यह सीट 1957 में अस्तित्व में आई थी, तब कम्युनिस्ट पार्टी से एम सदाशिवन पहले विधायक बने थे। तबसे इस सीट पर 16 चुनाव हुए हैं, जिसमें CPIM ने 6 और कांग्रेस ने 5 बार जीत दर्ज की है। यही वह सीट है, जहां से 2016 में भाजपा के वरिष्ठ नेता ओ राजगोपाल पहली बार जीतकर केरल विधानसभा पहुंचे थे। यह सीट हिंदू, मुस्लिम और ईसाई बहुल है।

चुनाव

राजीव चंद्रशेखर 2024 में लड़ चुके हैं लोकसभा चुनाव

उद्यमी और मीडिया दिग्गज चंद्रशेखर ने राज्यसभा में निर्दलीय सदस्य बनकर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। वे 2006 से 2018 तक कर्नाटक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके बाद 2018 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। उनको 2021 में केंद्र सरकार में प्रौद्योगिकी मंत्रालय का राज्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। चंद्रशेखर 2024 के लोकसभा चुनाव में तिरुवनन्तपुरम से शशि थरूर के खिलाफ लड़े थे और 16,077 वोट से हार गए। अभी वे केरलम के भाजपा अध्यक्ष हैं।