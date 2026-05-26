केजरीवाल ने कच्चे तेल को लेकर सरकार की नीति पर उठाए सवाल, भाजपा ने दिया जवाब

केजरीवाल ने कहा, " तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। रूस और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त तेल और गैस दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे सस्ता तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं? प्रधानमंत्री की मजबूरी क्या है? 140 करोड़ लोग कठिनाइयों का सामना करने को मजबूर हैं, फिर भी हम रूस या ईरान से तेल नहीं खरीद रहे हैं।" उन्होंने नागरिकों से इस मामले पर अपने विचार भेजने का भी आग्रह किया।

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भाजपा बोली- रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता

भाजपा नेता मालवीय ने कहा, 'रूस आज भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। भारत रूस से सर्वाधिक 23 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आयात करता है। रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर होर्मुज संकट तक, भारत इकलौता देश रहा जिसने ईंधन की कीमतें कम कीं, जबकि बाकी दुनिया में दाम लगातार बढ़ते रहे। करीब 4 साल तक सरकार और कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों का बोझ खुद सहन किया। 11 दिनों में जो चरणबद्ध बढ़ोतरी हुई है, वह डिलेयड एडजस्टमेंट का हिस्सा है।'